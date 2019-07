Monika Brodka jako bohaterowie "Stranger Things" [WIDEO]

Monika Brodka wzięła udział w spocie promocyjnym serialu "Stranger Things". Wokalistka wcieliła się w głównych bohaterów produkcji.

Trzeci sezon serialu "Stranger Things" swoją premierę miał 4 lipca. Dzień wcześniej dwóch aktorów grających w produkcji - Finn Wolfhard oraz Caleb McLaughin - w ramach promocji odwiedzili Open'er Festival.

Według danych Netflixa trzecia seria cenionego serialu braci Duffer pobiła rekord oglądalności platformy. Przynajmniej jeden odcinek w ciągu pierwszych czterech dni od premiery miało obejrzeć ponad 40 milionów użytkowników serwisu.

Kolejnym nieszablonowym zabiegiem promocyjnym jest współpraca z Moniką Brodką, która w specjalnym nagraniu wciela się w bohaterów serialu - Jedenastkę, Dustina Hendersona oraz Willa Bayersa.

"Strzeżcie się Łupieżcy Umysłów!!! Dziękuję całej ekipie za tę fantastyczną przygodę" - napisała gwiazda na swoim Instagramie.



Pomysł na takie wykorzystanie wokalistki w spocie został zaczerpnięty z jednego z memów, który krążył po sieci.

"Nie dziwi was to, że Monika Brodka zagrała wszystkie dziecięce role w ‘Stranger Things’?" - czytamy we wpisie na Twitterze z 2017 roku.



To nie pierwszy raz, gdy agencja obsługująca Netflixa w nietypowy sposób promuje zagraniczne seriale. W polskich spotach pojawiali się m.in. Magda Gessler (zapowiadała jeden z sezonu "Orange Is The New Black"), Mirosław Zbrojewicz (wystąpił w zapowiedzi "Opowieści z San Francisco") oraz prowadzący program "Nie do wiary" Maciej Trojanowski (również promował serial "Stranger Things").