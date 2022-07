Mogwai nagrał nowy album. To muzyka do serialu

Producentem wykonawczym i scenarzystą 6-odcinkowego serialu "Black Bird" ("Czarny Ptak") specjalista od tego rodzaju opowieści - Dennis Lehane. Wcześniej według powieści tego autora powstały takie hity jak "Rzeka tajemnic", "Wyspa tajemnic" czy "Gdzie jesteś, Amando?".

Produkcja zapowiadana jest jako "ostry, trzymający w napięciu thriller psychologiczny". Jej scenariusz został oparty na motywach wydanej w 2010 roku autobiograficznej powieści Jamesa Keene'a "In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption". "Gdy Jimmy Keene rozpoczyna odsiadkę 10 lat więzienia, otrzymuje niesamowitą propozycję: jeśli uda mu się uzyskać przyznanie się do winy od podejrzanego o morderstwa Larry'ego Halla, zostanie uwolniony. Ukończenie tej misji staje się dla niego życiowym wyzwaniem" - głosi opis fabuły tej książki.

W roli głównej występuje Taron Egerton, laureat Złotego Globu za rolę Eltona Johna w filmie "Rocketman". Na ekranie pojawia się też zmarły 26 maja tego roku Ray Liotta. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 8 lipca.

Wideo Black Bird — Official Trailer | Apple TV+

Ścieżka dźwiękowa do serialu "Black Bird" to dzieło popularnego zespołu Mogwai. Stuart Braithwaite, gitarzysta i kompozytor tej formacji, pracę nad tym projektem skomentował bardzo skromnie. Oświadczył, że była ona "prawdziwym zaszczytem i wyzwaniem. Historia jest niesamowicie intensywna i wspaniale zrealizowana. Cieszymy się, że wszyscy to zobaczą". Stworzonej przez zespół muzyki można słuchać za darmo np. na YouTube.