Mógł zarobić zawrotną kwotę! Dlaczego Rod Stewart odwołał sprzedaż swojego katalogu?

"Ten katalog to dzieło mojego życia. Po długim czasie stało się jasne, że nie była to właściwa firma do zarządzania moim katalogiem piosenek, karierą ani dziedzictwem" - napisał Rod Stewart w oświadczeniu przekazanym serwisowi "Billboard". Prezes firmy, Merck Mercuriadis, który negocjował umowę - nie wiadomo jaką kwotę zaoferowano muzykowi za prawa do jego utworów - nie chciał komentować decyzji Stewarta powołując się na klauzulę poufności.

Jak informuje dalej "Billboard", zaskakująca decyzja autora "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Sailing" wywołała spore zamieszanie w branży muzycznej. Zdaniem niektórych decyzja piosenkarza i jego oświadczenie mogły posłużyć za chwyt marketingowy i wabik dla innych potencjalnych kupców. Inni zaprzeczają, jakoby była to przemyślana strategia. W końcu Stewart należy do tego grona gwiazd, które nie muszą zabiegać o zainteresowanie kupców, żywo zainteresowanych nabyciem praw do jego katalogu muzycznego. A mowa przecież o 27 solowych albumach studyjnych, albumach koncertowych i licznych kompilacjach. Szacuje się, że łącznie piosenkarz sprzedał ponad 250 milionów singli i płyt.

Spekuluje się, że skoro Stewart już jakiś czas temu zdecydował się negocjować taką transakcję możliwe, że bliższe jej sfinalizowania będą np. duże wytwórnie fonograficzne, które, w myśl oświadczenia artysty, lepiej zaopiekują się dziełami jego życia.