Twórca przeboju "Do Ya Think I'm Sexy?" pokazał w sieci zdjęcie ze swoich świąt Bożego Narodzenia. To największy przebój w jego karierze, znany niemal na całym globie. Pomimo że na amerykańskiej liście przebojów znajdował się zaledwie miesiąc, to stał się nieodłącznie kojarzonym z muzykiem utworem.

Niedawno w wywiadzie z BBC muzyk przyznał, że jest już zmęczony śpiewaniem tej piosenki. "Ta piosenka była jak różowa deska klozetowa zawieszona na twojej szyi" - stwierdza Stewart. Przyznaje jednak, że docenia fakt, jak bardzo utwór jest wpisany do tamtego popkulturowego okresu. "To część tej całej ery disco, więc nie mam nic przeciwko robieniu tego [śpiewaniu utworu - przyp. red.], naprawdę" - mówił.



W ostatnich tygodniach muzyk aktywnie promuje najnowsze wydawnictwo, czyli płytę "Tears of Hercules" z listopada 2021 roku. Chętnie pokazuje się w mediach i dzieli codziennością na Instagramie. Tym razem ujawnił swoim fanom zdjęcia z bożonarodzeniowej kolacji, którą spędził z najbliższymi - żoną Penny, synami: 16-letnim Alastairem i 10-letnim Aidanem. Wyjątkowymi gośćmi na spotkaniu było także rodzeństwo muzyka - Mary, Don i Robert!



Na pierwszy rzut oka można zauważyć dużą pokoleniową różnicę między najmłodszymi pociechami muzyka, a jego rodzeństwem. Choć nie wiadomo, ile dokładnie mają lat jego bracia i siostry, to wiadomo, że najstarsza jest Mary, która w święta 2021 skończyła 92 lata! Między najmłodszym bratankiem w takim razie jest aż ponad osiemdziesiąt lat różnicy.

Rod nigdy nie szczędził pieniędzy oraz czasu dla swojej rodziny. Rodzice 76-letniego muzyka zmarli w latach 90., a jego siostra Peggy - w latach 80. "U Peggy zdiagnozowano stwardnienie rozsiane w wieku 23 lat. Większość swojego życia spędziła na wózku inwalidzkim, ale była szczęśliwa i zawsze się śmiała. Kiedy Roddy miał wystarczająco dużo pieniędzy, kazał zbudować dla niej specjalny dom, w którym mieścił się jej wózek inwalidzki. Myślał o niej jak o całym świecie" - wspominała Mary Stewart.Rod zawsze był hojny dla rodzeństwa - po śmierci matki miał zadzwonić do Mary i rozkazać wzięcie urlopu na miesiąc, które miała przeznaczyć na "wakacje życia".

Rod Stewart szczerze o przyjaźni z Eltonem Johnem

Niedawno Stewart udzielił wywiadu, w którym opowiedział o relacjach z dawnym przyjacielem, Eltonem Johnem. John nagrał płytę z duetami, muzycy przyjaźnili się przez wiele lat, a dziennikarz spytał Stewarta, czy istnieje szansa na ich wspólną piosenkę. Rod Stewart nie pozostawia wątpliwości, że nie ma za dobrych relacji z byłym kumplem. "Nie ma szans" - odpowiedział krótko na pytanie o współpracę z Eltonem.

"Szkocja ma większe szanse na zdobycie Pucharu Świata niż to, że kiedykolwiek to się stanie. Nie, teraz w ogóle nie rozmawiamy. Jeśli rozmawiamy, to robimy to za pośrednictwem prasy. Ja coś powiem, a prasa to podchwyci. On coś powie, a prasa to podchwyci. Nie jestem nawet pewien, czy mam jeszcze jego numer telefonu" - stwierdził Rod Stewart.

Zdaniem muzyka ich znajomość rozpadła się naturalnie. W latach 70. bardzo się przyjaźnili, a konflikt, który wytwarzały między nimi media był bardziej świadomym przekomarzaniem się. "To trwało przez lata, lata i lata. Myślę, że nadal się uwielbiamy. Myślę, że po prostu oddaliliśmy się od siebie, jak to czasem bywa u kochanków. On ma dwóch synów i już nie pije. To było prawie jak więź w dawnych czasach. Nie dwójka dzieci, ale [picie - przyp. red.]. Prowadzi teraz czyste życie. Tak jak ja, w pewnym sensie. Nadal lubię się napić co wieczór" - kończy muzyk.

Nowa płyta Roda Stewarta "The Tears of Hercules" pojawiła się 12 listopada 2021 roku. Jest to 32 album studyjny w jego dorobku.