"Cisza w serwisach streamingowych? Tak, ale tylko dlatego, że to odzwierciedlenie rzeczywistości" - mówi Misia Furtak o swoim nowym utworze pt. "Agata". Ta piosenka to ... 33 sekundy ciszy. "Nie napisałabym nic, co lepiej komentuje postawę pierwszej damy" - dodaje artystka.



Wideo Agata

Agacie Dudzie wielu komentatorów politycznych zarzuca bierność i niezabieranie głosu w sprawach, którymi żyją Polacy. Pierwsza dama odpowiedziała krytykom w lipcu 2020 roku, podczas wiecu Andrzeja Dudy w Pułtusku, krótko po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich.

Reklama

"Uchylę rąbka tajemnicy" - zaczęła. "Zapomnieliście dodać, że nie wypowiadałam się do mediów. Z Polakami, naszymi rodakami, rozmawiałam na każdym ze spotkań" - oznajmiła i zarzuciła mediom manipulacje na jej temat.



Na płycie "Wybory" znalazł się też komentarz pod adresem Andrzeja Dudy

"Na płycie 'Wybory', która ukaże się 26 listopada pierwsza piosenka to "Jest z nami" i opowiada o pasjach narciarskich pana prezydenta. A druga piosenka, która ukazała się w serwisach streamingowych to jest 30 sekund ciszy i to jest cisza pod tytułem 'Agata'. I my dziś dla zrobimy światową premierę tej piosenki. Niech ktoś odpali stoper" - mówiła wokalistka podczas przedpremierowego koncertu w Klubie Niebo.



Clip Misia Furtak Jest z nami

Wspomniany utwór "Jest z nami", opowiadający o prezydencie Andrzeju Dudzie, ukazał się na początku 2021 roku, w teledysku zagrała m.in. Eliza Rycembel. "To piosenka o tym, że jeszcze żadne wydarzenie w kraju nie przeszkodziło prezydentowi w zimowym urlopie" - mówi Misia.

Na płycie "Wybory" znajdą się również takie utwory jak: "Na to co mówisz zważ" (to apel do Przemysława Czarnka), "Transmisja", "Szumy gwiazd" i Przychodzisz odchodzisz".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Misia Furtak Mózg