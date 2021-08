Misanthur: Szczegóły premiery albumu "Ephemeris"

Płytę "Ephemeris" nagrano w Witchshifter Studio. Produkcją zajął się Hellscythe, grający m.in. na gitarze wokalista Misanthur. Miks i mastering - we własnym Czyściec Studio - wykonał Michał Kuźniak, czyli Nihil, członek m.in. katowickich formacji Furia i MasseMord.

Autorem okładki jest pochodzący z Filipin artysta Januz Miralles. W utworze “Essence" zaśpiewała gościnnie Agnieszka Leciak.

Pierwszy album Misanthur wyda francuska wytwórnia Season Of Mist (Underground Activists), z którą zespół podpisał kontrakt już w 2018 roku. Longplay ujrzy światło dzienne 15 października. "Ephemeris" dostępny będzie w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz cyfrowo.

Z premierowym utworem "Black Clouds & No Silver Linings" Misanthur możecie się zapoznać poniżej:

Wideo MISANTHUR - Black Clouds & No Silver Linings (Official Track Premiere)

Oto lista kompozycji albumu "Ephemeris":

1. "Enter The Void"

2. "Dense Mental Trace"

3. "On The Heights Of Despair"

4. "Essence"

5. "Black Clouds & No Silver Linings"

6. "Ephemeris"

7. "The Serpent Crawls"

8. "Crush The Stone With The Sea".