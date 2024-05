The Dumplings to pochodzący z Zabrza duet, który zawładnął polską sceną alternatywną lata temu. Tworzą go Justyna Święs, która jest głosem zespołu, i Kuba Karaś, który zajmuje się muzyką. Artyści poznali się podczas konkursu piosenki w 2011 r. i postanowili, że zaczną grać razem w duecie.

O zespole zrobiło się głośno w 2013 r., kiedy Justyna oraz Kuba udzielili wywiadu Łukaszowi Jakubiakowi w jego znanym internetowym talk-show. Niespełna rok później grupa zadebiutowała długogrającym albumem "No Bad Days", który został nagrodzony Fryderykiem za fonograficzny debiut roku. Zapewniło im to huczny start i spowodowało, że zaczęli być rozpoznawani w polskiej branży muzycznej.

Na swojej muzycznej drodze The Dumplings odnieśli wiele sukcesów, a także mieli okazję zagrać na największych scenach, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Wystąpili m.in. na OFF Festivalu w Katowicach, Sziget Festival w Budapeszcie, czy Liverpool SoundCity i The Great Escape w Wielkiej Brytanii.

The Dumplings od dawna nie wydali nowej muzyki

Justyna Święs i Kuba Karaś już od dłuższego czasu nie wydali nowej muzyki, stworzonej wspólnie. Ostatnim albumem, który oddali w ręce słuchaczy był "Raj" z 2018 r. Duet stworzył później jeszcze kilka singli, takich jak "Bez słów" z 2019 r. i "Każda z nas" z 2020 r., jednak nie kontynuowali aktywnej współpracy. Kuba Karaś bardziej znacząco zaczął udzielać się w projekcie Karaś/Rogucki oraz rozwijał swoją pasję do grania DJ setów.

Duet przez ostatnie lata sporadycznie pojawiał się na różnego rodzaju festiwalach i innych wydarzeniach muzycznych, aby nie dać fanom w pełni o sobie zapomnieć. Ostatnio wystąpili podczas festiwalu 3majówka, odbywającym się we Wrocławiu.

Niespodzianka na jubileusz zespołu

W tym roku mija 10 lat od momentu wydania debiutanckiego albumu The Dumplings "No Bad Days". Duet postanowił świętować jubileusz wraz z fanami. Przygotowali dla nich winylową wersję swojej ostatniej płyty "Raj". Nie była ona wcześniej dostępna na czarnym krążku, przez co jest to niemały rarytas dla słuchaczy. Winyl został wzbogacony o piosenki, których nie ma na podstawowej wersji albumu - "Dla nas", "Bez słów", "Każda z nas" oraz "Pewne serce". Fani będą mogli zakupić płytę z autografami artystów już 7 czerwca. Nie jest to natomiast jedyna z jubileuszowych niespodzianek.

Kuba Karaś wspomina początki The Dumplings i dziękuje fanom

Kuba Karaś podzielił się swoimi przemyśleniami na temat jubileuszu w mediach społecznościowych. Na jego Instagramie pojawiła się seria starych zdjęć, z początków kariery The Dumplings, podpisana wzruszającymi słowami. "10 lat od naszego debiutu z Justyną Święs! 'No Bad Days' zostało mocno z Nami mam wrażenie, bo najwięcej było tych dobrych dni!!! Dzięki wszystkim, którzy pojawili się na naszej drodze i jako część tego projektu, a najbardziej fanom, że z nami tyle lat jesteście i wspieracie! Za tydzień jakoś niespodzianka!!!" - czytamy pod postem muzyka.

Niespodzianka, którą przygotował zespół to rzekomo nowa piosenka. Podczas występu na festiwalu 3majówka muzycy zdradzili fanom, co nadchodzi. Justyna Święs zapowiedziała, że z okazji jubileuszu w streamingu pojawi się nowy utwór. Ma on nawiązywać do piosenki "Betonowy Las" ( sprawdź ), która znajduje się na debiutanckim albumie grupy. Premiera już za kilka dni.