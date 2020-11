Strajk Kobiet: The Dumplings z piosenką "Każda z nas"

Na ulicach polskich miast wciąż trwają protesty. The Dumplings zdecydowali się wesprzeć strajki, publikując tematyczną piosenkę.

22 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia - przez kolejne dni na ulicach polskich miast wyszły tysiące protestujących osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.



Sprawę wsparło mnóstwo artystów. Na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzieli się też m.in.: Ewa Farna, Tomasz Organek, Nergal, Mary Komasa, Maria Sadowska, Kayah, Peja, Ten Typ Mes, Taco Hemingway, Quebonafide, Sokół, Paluch, Tymek, DonGURALesko, Bedoes, Beata Kozidrak, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Skiba, Kasia Kowalska i Renata Przemyk.

Głos zabrały również gwiazdy z zagranicy - Miley Cyrus, Dua Lipa i Zara Larrson również wsparły kobiety walczące o swoje prawa.

Jedną z piosenek towarzyszących protestom jest "Każda z nas" stworzona przez The Dumplings. "Dużo się ostatnio w naszym kraju dzieje. Trudno w tym momencie milczeć. Wychodzimy na chwile do Was z piosenką, która, mamy nadzieję, pozwoli wszystkim przejść przez ten ciężki czas, w którym tak mocno ograniczane są nasze prawa. Tak to widzimy, tak czujemy" - napisali pod nagraniem.

"Każdy ma prawo wyboru. Kady ma prawo do opieki. Kady ma prawo do wolności. Każda kobieta powinna mieć prawo do decydowania o sobie" - napisali.