Pierwszą zapowiedzią wydawnictwa był singel "Well Alright" , optymistyczna piosenka o tym, że miłość można znaleźć wszędzie, nawet w pralni. Humorystyczny tekst i galopujący rytm to cechy charakteryzujące hity Casha z lat 50., takie jak "Get Rhytm", "Five Feet High and Rising", "Cry! Cry! Cry!" czy "Big River". Z kolei "I Love You Tonite" to list miłosny do jego żony - June Carter Cash .

1. "Hello Out There"

2. "Spotlight"

3. "Drive On"

4. "I Love You Tonite"

5. "Have You Ever Been to Little Rock?"

6. "Well Alright"

7. "She Sang Sweet Baby James"

8. "Poor Valley Girl"

9. "Soldier Boy"

10. "Sing It Pretty Sue"

11. "Like A Soldier".