"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program stał się kultowym w polskiej telewizji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Choć niektóre pytania bywają trudne, inne dość problematyczne, bo dwuznaczne, to czasem też wpada najtrudniejszy rodzaj pytań - związanych z muzyką!

"Milionerzy": Pytanie o tekst polskiego przeboju. Stawką pół miliona zł!

Do gry o główną wygraną stanął Jarosław Kowalczyk z Wlenia na Dolnym Śląsku. Matematyk, programista, politolog, poliglota i podróżnik sprawnie radził sobie z kolejnymi pytaniami. Przy grze o 10 tys. zł poprosił o pierwsze koło ratunkowe - pół na pół.

Wreszcie uczestnik dotarł do pytania za pół miliona zł, które brzmiało następująco:

Dokończ fragment piosenki Jonasza Kofty: "Popłynąłbym sobie gdzieś po eleganckim stawie. Blues minus, smutno mnie. Chyba..."

A) woda nastraja mnie nieciekawie"

B) cieczy bez mocy nie strawię"

C) jeszcze jedno piwko zaprawię"

D) jak zjawa w tej toni się zjawię".

Pan Jarosław przyznał, że nie zna przeboju "Blues minus" i sięgnął po kolejne koło ratunkowe - pytanie do publiczność. Zgromadzeni w studiu nie dali jednoznacznej wskazówki - najwięcej głosów padło na odpowiedzi A i D. Wówczas uczestnik poprosił o ostatnią pomoc - telefon do przyjaciela. Okazało się, że pod telefonem czekał pan Mikołaj, który niegdyś sam brał udział w "Milionerach", jednak on również nie znał piosenki Jonasza Kofty.

Wideo Blues minus - Jonasz Kofta

Jarosław Kowalczyk postanowił sporo zaryzykować, wskazując odpowiedź B. Prawidłowa odpowiedź to jednak C - "jeszcze jedno piwko zaprawię".

Tym samym uczestnik zakończył grę z gwarantowaną sumą 40 tys. zł.

Przypomnijmy, że zmarły 19 kwietnia 1988 r. Jonasz Kofta był jednym z największych poetów polskiej piosenki, wymienianym obok Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego. Wiele jego wierszy stało się przebojami, jak np. "Jej portret", "Pamiętajcie o ogrodach", "Kwiat jednej nocy", "Buba", "Wakacje z blondynką", "Autobusy zapłakane deszczem" czy też "Samba przed rozstaniem".

Miał zaledwie 46 lat - przyczyną przedwczesnej śmierci było zakrztuszenie się podczas posiłku.