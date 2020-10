Miley Cyrus w przeboju The Cranberries. Jak zareagował zespół?

Miley Cyrus była jednym z uczestników imprezy #SOSFest (Save our Stages). Zaskoczyła fanów wykonaniem kultowego utworu "Zombie" zespołu The Cranberries.

Miley Cyrus zagrała specjalny koncert w ramach festiwalu on-line #SOSFest.

Koncerty odbyła się wirtualnie w 25 klubach.

Dochód z imprez został przekazany na wsparcie klubów muzycznych, które straciły klientów przez pandemię koronawirusa.



W trakcie występu zrobiła fanom niespodziankę - wykonała piosenkę "Zombie", legendarny utwór grupy The Cranberries.

Wykonanie spotkało się z uznaniem nie tylko fanów, ale i członków zespołu.



Wideo