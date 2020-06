Miley Cyrus wygrała z nałogiem. "Przeszłam poważną operację"

1 / 16

Miley Cyrus to jedna z najpopularniejszych wokalistek pop. Świat poznał ją dzięki serialowi "Hannah Montana". Przy rozstaniu z produkcją wokalistka zerwała z wizerunkiem grzecznej dziewczynki i prowokowała swoim zachowaniem i wyglądem. Jednak i wizerunek skandalistki po pewnym czasie zmęczył Cyrus. Podczas promocji płyty "Younger Now" postawiła na zdecydowanie bardziej stonowany wizerunek. O ile Miley Cyrus i jej wybryki zna cały świat, to część jej rodziny żyje w jej cieniu. Zobacz, jak wygląda reszta familii wokalistki.