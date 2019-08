Mija 40 lat od premiery albumu "Off The Wall " Michaela Jacksona

Wydany 40. lat temu album "Off The Wall" Michaela Jacksona uważany jest za przełomowy punkt w karierze legendarnego wokalisty.

Pierwsza płytą, która otworzyła Jacksonowi drogę na szczyt, był album "Off The Wall" / Ron Galella/Ron Galella Collection /Getty Images

"Off The Wall" było pierwszą solową płytą "dorosłego" Jacksona.



Album ukazał się 10 sierpnia 1979 roku i był piątym w karierze wokalisty krążkiem.



Powstał po rozstaniu z rodzimym bandem The Jacksons. Decyzja ta, jak się później okazało, była najlepszym możliwym krokiem dla artysty.



Album był pierwszym, który wydała Jacksonowi wytwórnia Epic, a także pierwszym, wydanym we współpracy z Quincy Jonesem, który odpowiedzialny był za późniejsze, największe albumy Jacksona – "Thriller" i "Bad". Do współpracy przy "Off The Wall" wokalista zaprosił m.in: Roda Tempertona, Paula McCartney’a i Stevie Wondera.



Wydając "Off The Wall" Jackson zmienił swój młodzieńczy wizerunek i zaoferował muzykę, która skierowana była do szerokiego grona odbiorców. Stała się ona początkiem światowego sukcesu wokalisty.



Na płycie znalazły się cztery single, które stały się przebojami: utwór tytułowy, który został nagrodzony Grammy oraz "Don`t Stop 'Til You Get Enought", "She`s out of My Life" i "Rock with You". Oparte na czarnej muzyce tanecznej kawałki sprawiły, że Jackson stał się pierwszym w historii przemysłu muzycznego artystą, którego aż cztery single z jednego albumu gościły w pierwszej dziesiątce listy magazynu Billboard.



Sam Jackson jest autorem lub współautorem trzech z dziesięciu utworów, które znalazły się na płycie. Pozostałe skomponowali: Rod Temperton, Paul McCartney i Stevie Wonder.



Płyta sprzedała się na świecie w ponad 20 milionach egzemplarzy. "Off The Wall" w 2008 roku zostało włączone do Grammy Hall of Fame.



"Off The Wall" – tracklista:



1. Don't Stop 'Til You Get Enough

2. Rock With You

3. Workin' Day and Night

4. Get on the Floor

5. Off The Wall

6. Girlfriend

7. She's Out of My Life

8. I Can't Help It

9. It's the Falling in Love

10. Burn This Disco Out