Według wydanego przez Daft Punk komunikatu reedycja, która ukaże się 12 maja, będzie zawierała aż 35 minut dodatkowych nagrań. Będzie dostępna w różnych formach - na trzech płytach winylowych, dwóch płytach CD oraz w formie plików cyfrowych dostępnych na platformach streamingowych.

Mija 10 lat od premiery "Random Access Memories". Co planuje Daft Punk?

Duet, który tworzyli Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter, oficjalnie zakończył działalność 22 lutego 2021 roku, dokładnie o godzinie 14:22, bo wtedy w mediach społecznościowych ukazał się klip z tą informacją. Nosił tytuł "Epilog". "Random Access Memories" jest ich czwartym, a zarazem ostatnim albumem studyjnym.

Jedynym, który znalazł się na szczycie amerykańskiej listy Billboard 200. To z niego pochodzą przeboje "Get Lucky" z udziałem Pharrella Williamsa i Nile'a Rodgersa i "Instant Crush" z udziałem Juliana Casablancasa, wokalisty The Strokes.

