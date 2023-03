Mick Slattery i Dave Brock utworzyli Hawkwind w Ladbroke Grove w Londynie w 1969 roku. To oni zatrudnili do zespołu basistę Johna Harrisona, perkusistę Terry'ego Ollisa i klawiszowca Michaela 'Dik Mik' Daviesa.

Grupa najbardziej znana jest dzięki piosenkom, takim jak "Silver Machine", "Urban Guerrilla" czy "Shot Down in the Night".

Lista członków zespołu wielokrotnie się zmieniała Hawkwind, łącznie w ciągu pięciu dekad od powstania, grało w niej 42 muzyków.

Mick Slattery nie żyje. Gitarzysta Hawkwind miał 77 lat

Gitarzysta Dave Brock, który ma obecnie 81 lat, ogłosił śmierć swojego kolegi z zespołu w poście na Facebooku.

Reklama

"Z przykrością dzielimy się smutną wiadomością, że nasz stary przyjaciel i członek-założyciel Hawkwind, Mick Slattery odszedł spokojnie w domu po krótkiej chorobie" - czytamy.

"Ja i Mick graliśmy razem w zespole Famous Cure w 1967 roku, koncertując w Holandii, zanim założyliśmy Hawkwind w 1969 roku. Mam wiele miłych wspomnień z naszych dawnych dni, kiedy graliśmy razem w Holandii i spędzaliśmy czas w Richmond w L'Auberge Cafe i Eel Pie Island. Pod koniec lat 60-tych mieliśmy w zwyczaju robić próby w moim mieszkaniu na piętrze w Putney, a także w piwnicy sklepu muzycznego Boba Kerra na Gwalior Road, grając głośną muzykę, ku wielkiej irytacji naszych sąsiadów" - wspomina.



Mick Slaterry miał 77 lat. Chociaż przyczyna jego śmierci nie została jeszcze ujawniona, mówi się, że przed śmiercią walczył z tajemniczą chorobą.

Wideo Hawkwind-Silver Machine