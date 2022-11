Hawkwind: Nik Turner nie żyje

"Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Nika Turnera, który zmarł w swoim domu w czwartkowy wieczór. Przeszedł do kolejnej fazy swojej Kosmicznej Podróży, prowadzony przez miłość swojej rodziny, przyjaciół i fanów" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu 82-letniego muzyka.

Odjechane kostiumy inspirowane starożytnym Egiptem, improwizowane partie saksofonu i fletu oraz ekscentryczny tryb bycia sprawiły, że Turner na przełomie lat 60. i 70. stał się jednym z symboli grupy Hawkwind.



To on był współautorem takich utworów, jak m.in. "Brainstorm" i "Master of the Universe". Po wyrzuceniu z Hawkwind w 1976 r. przeniósł się do Egiptu. W późniejszych latach nagrywał i występował z m.in. Sphynx, Inner City Unit i Space Ritual. Na początku XXI wieku koncertował z innymi byłymi muzykami Hawkwind pod szyldem xhawkwind.com. To doprowadziło do pozwu ze strony lidera Hawkwind Dave'a Brocka, w efekcie czego formacja Turnera przybrała nazwę Space Ritual.

Reklama

Hawkwind - ikona space rocka

Brytyjska grupa założona w 1969 roku przez Dave'a Brocka (wokal, gitara, klawisze) i gitarzystę Micka Slattery'ego gra mieszankę hard rocka, space rocka i psychodelic rocka, często uważana jest też za prekursora muzyki punk. W okresie swej największej popularności skutecznie konkurowała z takimi gigantami sceny rockowej jak Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer czy Led Zeppelin.

Wideo Brainstorm (1996 Remaster)

Grupa przeszła, nawet jak na rockowe standardy niezliczoną liczbę zmian personalnych (przez Hawkwind przewinęło się łącznie ok. 50 muzyków z Lemmym, późniejszym liderem Motorhead czy perkusistą Gingerem Bakerem z Cream na czele). Jedynym członkiem, który nigdy nie opuścił zespołu okazał się jej założyciel Dave Brock.