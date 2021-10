Mick Jagger odgryzł się Paulowi McCartney'owi za nazwanie Stonesów cover bandem. Będzie wojna?

"Paul McCartney jest tutaj, zamierza nam pomóc, dołączy później do naszego cover bandu" - wykrzyczał do publiczności Jagger podczas koncertu The Rolling Stones na stadionie SoFi w Los Angeles.

Była to odpowiedź na zdanie z wywiadu dla "New Yorkera", w którym McCartney dowodził że twórczość The Baeatles była nowoczesna i różnorodna, a Stonesi przetwarzali jedynie utwory nagrane wcześniej przez czarnoskórych bluesmanów.

Paul McCartney nie po raz pierwszy umniejszał znaczenie twórczości Stonesów dla rozwoju muzyki rozrywkowej. Zrobił to już w ubiegłym roku w wywiadzie dla Howarda Sterna.

"Zawsze powtarzam, że Stonesi to doskonały zespół. Obserwuję ich, gdy tylko mam okazję (...). Ale oni są zakorzenieni w bluesie, więc wszystkie utwory, które nagrywali, były bluesowe. My odcisnęliśmy większe piętno" - powiedział. Na tamtą wypowiedź Mick Jagger zareagował znacznie ostrzej niż teraz. "Jeden zespół nadal gra na stadionach, a drugi nie istnieje" - stwierdził z przekąsem.