Michał Szpak wróci na Eurowizję? Stanowcza deklaracja wokalisty

Przypomnijmy, że ósme miejsce Michała Szpaka w finale Eurowizji 2016 to największy sukces polskiego reprezentanta w tym konkursie od... 2003 r. Wówczas grupa Ich Troje z "Keine Granzen" zajęła siódmą pozycję (należy przypomnieć, że nie było wtedy etapu półfinałowego). Lepiej wypadła tylko Edyta Górniak w polskim eurowizyjnym debiucie w 1994 r. - z utworem "To nie ja!" była druga.

Dodajmy, że Szpak z piosenką "Color of Your Life" podbił serca eurowizyjnej publiczności - gdyby o końcowym wyniku decydowali tylko widzowie, długowłosy wokalista znalazłby się na trzecim miejscu.

Ostatnie lata przynosiły nam głównie rozczarowania - do finału nie awansowali kolejno Gromee i Lukas Meijer (2018), Tulia (2019) i Rafał Brzozowski (2021). W 2020 r. konkurs nie odbył się z powodu pandemii. Ochman (2022) i Blanka (2023) wywalczyli awans, ale odpowiednio 12. i 19. pozycja były poniżej oczekiwań.

Przyszłoroczna impreza za sprawą zwycięstwa Loreen odbędzie się w Szwecji. Wokalistka przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która dwukrotnie wygrała w imprezie.

