Michał Szpak celebrował Halloween, jak wiele innych gwiazd także przebrał się specjalnie na tę okazję. Tym razem nie zdecydował się na szokujące wizerunkowe decyzje - jego kostium nie był świecący i pełen brokatu, a wręcz przeciwnie! Artysta wcielił się w Ralpha Kaminskiego!

Szpak założył perukę obecną w wizerunku Kaminskiego podczas promocji projektu "Bal u Rafała". Dodatkowo nie zabrakło też atrybutu w postaci zestawu z McDonald's, którego ambasadorem został niedawno piosenkarz.

Instagram Wideo Rozwiń

Fanom wokalisty bardzo spodobał się to dość klasyczne i eleganckie wcielenie. Strój skomentował także sam Ralph Kaminski: "KOCHAM" - napisał.

Reklama

Warto dodać, że obaj artyści pochodzą z Jasła i w dodatku są kuzynami. Przebranie można uznać za rewanż, bo w ubiegłym roku to Ralph Kaminski ucharakteryzował się na Szpaka (sprawdź!) .

Michał Szpak i JowiszJa

Wiele lat zajęło Polakom przyzwyczajanie się do wizerunku Michała Szpaka ( zobacz! ), który szokował innością, wywoływał skandale, mierzył się z krytyką i niezrozumieniem. Zawsze z uniesioną głową, broniąc swoich racji brnął do przodu, co doprowadziło go do przełomowego momentu w karierze.

Jakiś czas temu zaprezentował nowe wcielenie - JowiszJa. Jest to jego alter ego, które daje mu możliwość ujścia wyobraźni i fantazji. "Jowiszja pozwala mi być jeszcze bardziej odklejonym. Ona nie ma problemu z tym, żeby wyjść na scenę w stringach, a Michał Szpak już tak" - tłumaczył artysta.

"Jestem pod jej wpływem i dość mocno na mnie oddziałuje. Faktycznie pozwala mi na to, aby móc czuć się cały czas i nieustająco wolnym człowiekiem. To jest bardzo ciężkie tutaj, ale z drugiej strony, to daje mi satysfakcję i adrenalinę. Jowiszja sięga do tych gwiazd, które lubi najbardziej" - dodał.

Michał Szpak dokonał coming out?

Niedawno w wywiadzie dla "Twojego Stylu" ujawnił, że jest panseksualny. "Miłość nie ma płci. Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie" - tłumaczył.

"Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą" - mówił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o swoim alterego JowiszJa INTERIA.PL

Zobacz też: