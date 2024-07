Polacy usłyszeli o Michale Szpaku w 2011 r., kiedy to artysta wziął udział w przesłuchaniach do programu "X Factor" . W talent show TVN-u zdobył drugie miejsce i przyciągnął uwagę widzów oraz mediów na długie lata. Stał się popularny dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi, którym zaskarbił sobie sympatię fanów, jednocześnie wzbudzając wiele kontrowersji. Po dziś dzień wyróżnia się na tle innych artystów swoimi oryginalnymi stylizacjami i wizerunkiem scenicznym.

Niedawno na Łotwie odbył się festiwal Laima Randezvous Jurmala 2024, gdzie swój występ dał Michał Szpak. Artysta był gościem wydarzenia i zaprezentował widzom swój największy przebój, z którym reprezentował nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 r. - "Color of Your Life". Jego występ wywołał kontrowersje, natomiast nie wokal, a wygląd wokalisty był najszerzej omawiany przez oglądających. Jego sceniczna stylizacja składała się bowiem z gorsetu oraz długiej spódnicy z trenem, co nie każdemu przypadło do gustu.