Życie prywatne Michała Szpaka od dawna budzi gorące emocje, a plotkarskie serwisy wciąż zastanawiają się, kto jest partnerką lub partnerem byłego jurora "The Voice of Poland".



Już od kilku lat spekulowano, że wokalista jest związany z Pauliną Biernat, której partnerował w programie "Taniec z gwiazdami" w 2011 r. Tancerka latem 2017 r. rozstała się z narzeczonym, co przyznała dopiero niespełna rok później.

Szpak i Biernat nie komentowali charakteru swojej relacji, choć wiele osób uważa, że jest to po prostu przyjaźń.

Sporo emocji wywołało ich opublikowane w relacji na Instagramie najnowsze wspólne zdjęcie z podróży do Afryki. To właśnie tam razem spędzają urlop.

"Safari było dla mnie też piękną podróżą potwierdzają to, że nie dostaniesz od świata nic innego niż to z czym przychodzisz ...:) Nie zobaczysz w świecie, w związku, w nowej pracy nic innego czego nie masz w sobie ... Rozwój osobisty to dla mnie najpiękniejsza z podróży" - napisała na Instagramie Paulina Biernat, która w swoim opisie ma następujące hasło: "Psycholog, mówca motywacyjny, life coach, trener zmiany, promotorka świadomego stylu życia".

