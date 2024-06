Michał Szpak stał się rozpoznawalny dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi i odważnym wypowiedziom. Polacy usłyszeli o nim dzięki programowi "X Factor", w którym wziął udział w 2011 r. Zdobył wtedy drugie miejsce i przyciągnął uwagę mediów na długie lata.

Michał Szpak ma momenty słabości

Michał Szpak cieszy się ogromną popularnością i odnosi wiele sukcesów w branży muzycznej. Nie oznacza to jednak, że wokalista nie ma w życiu momentów słabości. Zdarza mu się mieć gorsze chwile i nie radzić sobie z problemami. Zna też wielu innych artystów, którzy przez to przechodzą. Show-biznes jest przestrzenią, w której stres, presja i nerwy wpływają na zdrowie psychiczne wielu gwiazd.

Artysta wypowiedział się o zdrowiu psychicznym mężczyzn

W ostatnim wywiadzie artysta wyznał, że powinno się głośno mówić o zdrowiu psychicznym gwiazd, a w szczególności mężczyzn. Społeczeństwo od wieków uznaje bowiem, że powinni oni być silni i nie pozwala im na okazywanie słabości. Według Michała Szpaka na poprawę zdrowia psychicznego tej płci może wpłynąć jedynie uświadamianie ludzi i głośne mówienie o tym, co mężczyzn boli.

"Im częściej będziemy o tym mówić i wychodzić z inicjatywą, że my też możemy być słabi, mamy swoje słabości, nas też bolą różne rzeczy, które spotykają nas w życiu, tym bardziej nasza płeć będzie chciała o tym rozmawiać, odnosić się do tej sprawy, zmieniać coś w sobie. Nie będzie czuła skrępowania w momencie, kiedy trzeba będzie się przyznać do słabości i będzie na skraju wyczerpania, ale nikt tego nie zobaczy, bo przecież my nie możemy być słabi" - stwierdził Michał Szpak w wywiadzie z Jastrząb Post.

Michał Szpak może liczyć na przyjaciół

Wokalista zdradził, że miał kilka takich chwil w swoim życiu, w których czuł, że może nie dać rady. Pomogli mu przyjaciele, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. "Bywały też momenty w moim życiu, w których czułem się słaby i nie chciałem tego nikomu mówić. Gdyby nie ludzie, których ja mogę nazwać przyjaciółmi, a którzy zobaczyli, że coś jest nie tak, to nie wiem, jak dzisiaj wyglądałaby moja droga" - opowiedział Michał Szpak.

Wokalista nie rozumie, dlaczego ludzie są wobec siebie nienawistni

Artysta wyznał, że często odczuwa niezrozumienie wobec otaczającego go świata. Nie jest w stanie pojąć tego, dlaczego niektórzy ludzie mają w sobie tak wielkie pokłady agresji i nienawiści. Chciałby, aby nikt nie musiał cierpieć z powodu zachowań i słów innych osób.

"Ja się często zastanawiam, dlaczego doprowadzamy siebie do takiego stanu i pozwalamy, jako ludzie, krzywdzić siebie nawzajem? Że przychodzi nam do głowy w ogóle takie zachowanie, że widzimy kogoś na ulicy i potrafimy mu wrzucić jakąś obelgę, uderzyć, i doprowadzić go do stanu, w którym czuje się upokorzony. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego robimy sobie krzywdę" - podsumował Michał Szpak.