Michał Szpak na świątecznym zdjęciu z rodzeństwem. Furorę robi siostra Marlena

Ponad 18 tysięcy polubień zebrało świąteczne zdjęcie udostępnione przez Michała Szpaka.

Michał Szpak z siostrą Marleną, która od czasu do czasu wspiera go na scenie /Tomasz Urbanek / East News

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Michał Szpak opublikował dwa zdjęcia z choinką - jedno współczesne, a drugie sprzed lat.

Wokaliście towarzyszą jego najbliżsi - brat Damian i dwie siostry: starsza Marlena i młodsza Ewa.



"Moi wspaniali, z całego serca życzę Wam aby te Święta rozpoczęły nową wspaniała przygodę, by troski przepadły a radość czyhała za rogiem każdym. Kochajmy się bo po świecie stąpać wiecznie nie będziemy" - napisał w życzeniach juror "The Voice of Poland".



Większe zainteresowanie wzbudziło jednak zdjęcie sprzed lat (nie ma na nim najmłodszej Ewy), a internauci szczególnie zwrócili uwagę na Marlenę Szpak w koronie.

2018 rok był bardzo udany dla Michała Szpaka, który na początku września wydał nową płytę "Dreamer". Album zadebiutował na szczycie polskiej listy bestsellerów.

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - tak zapowiadała ten materiał wytwórnia.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem ub. roku. Do tej pory teledysk zanotował ponad 4,7 mln odsłon.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season" (ponad 2 mln), a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow" (ponad 1,7 mln).

Ostatni singel to "Dreamer (Thanks To My Friends)" z wynikiem ponad pół miliona odsłon.

