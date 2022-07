Michał Szczygieł zdążył przyzwyczaić nas do podkręcania letnich playlist. Pierwszy od roku nowy singiel artysty, "Adrenalina" to kwintesencja tego co kochamy o tej porze roku - relaks, zabawa i poczucie wolności.

Artysta wspólnie z Liker$ Music, czyli Karolem Serek oraz Pawłem Wawrzeńczykiem stworzyli numer z przebojowym beatem i melodyjnym refrenem, który zostaje w głowie od pierwszych chwil. Nowemu singlowi towarzyszy wakacyjny klip, który powstał w światowej stolicy letnich imprez - Ibizie.



Michał Szczygieł to jeden z najciekawszych wokalistów młodego pokolenia. Jego domeną jest nie tylko świetny głos, ale również dynamiczne, popowe produkcje z elementami muzyki urban. Artysta zadebiutował w 2018 roku świetnie przyjętym singlem "Nic tu po mnie", jednak największy rozgłos przyniósł mu wydany w 2020 r utwór "Spontan", który jak dotąd zyskał status podwójnej platynowej płyty. W czerwcu 2021 ukazał się jego debiutancki album zatytułowany "Tak jak chcę".

Reklama

Michał Szczygieł i "Adrenalina". Zobacz teledysk:

Clip Michał Szczygieł ADRENALINA

Sprawdź tekst do piosenki "Adrenalina" w serwisie Tekściory!