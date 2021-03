Michał Szczygieł i nowa piosenka "Więcej". Kiedy premiera debiutanckiej płyty?

Do sieci trafiło właśnie tekstowe wideo do piosenki "Więcej", która jest zapowiedzią debiutanckiego albumu Michała Szczygła, finalisty ósmej edycji "The Voice of Poland".

Michał Szczygieł zdobył szeroką popularność w "The Voice of Poland" w 2017 r.

W drużynie Andrzeja Piasecznego dotarł do ścisłego finału, ostatecznie zajmując trzecie miejsce (ósmą edycję wygrała wówczas Marta Gałuszewska z ekipy Michała Szpaka).

Po programie wypuścił piosenki "Nic tu po mnie" (nominacja do Fryderyka), "Będzie, co ma być", "Nie mamy nic" i "Tak jak chcę". Nagrał też duety z Saszan ("Wystarczy"), Patrykiem Kumórem ("Wakacje '99") i Chiarą Grispo ("Since You Left Me").

Teraz 22-letni wokalista prezentuje nową piosenkę "Więcej". W utworze pokazuje, że marzenia o wielkim uczuciu oraz snucie miłosnych planów na śmierć i życie to nie tylko domena płci pięknej. Wbrew stereotypom, mężczyźni także chcą odnaleźć swoją drugą połówkę. Szczególnie w czasach pandemii, kiedy relacje międzyludzkie w znacznym stopniu ograniczone są do kontaktów online.

"Pod koniec minionego roku nawiedziła mnie myśl, że chciałbym się zakochać. Ostatecznie się nie udało, bo z czasem mi przeszło lub przeszło mi z czasem właśnie dlatego, że się nie udało, ale zapis emocjonalny w postaci 'Więcej' został i wraca do mnie jak bumerang" - opowiada Michał Szczygieł.

W czerwcu ma się ukazać jego debiutancki album, a więcej informacji na jego temat ma się pojawić wkrótce.

