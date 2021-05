Michał Sołtan zaprasza na "Spacer". Kiedy premiera nowej płyty?

Jesienią ma pojawić się nowa płyta wokalisty i multiinstrumentalisty Michała Sołtana, który podczas pierwszego lockdownu codziennie wychodził na balkon, by występować dla swoich sąsiadów. Poznaliśmy właśnie nowy singel "Spacer".

Michał Sołtan na okładce singla "Spacer" /

Reklama

Autorem piosenki "Spacer" są Michał Sołtan oraz jego narzeczona, malarka Magdalena Malena Jankowska, która razem z nim współtworzy projekt "MaloGranie" (podczas występów tworzy obrazy na żywo).

Clip Michał Sołtan Spacer

Reklama

Tekst Michał Sołtan konsultował ze znaną poetką Magdaleną Czapińską, autorką tekstów do kilkuset piosenek, wykonywanych przez m.in. Alicję Majewską, Annę Marię Jopek, Natalię Kukulską, Hannę Banaszak, Marylę Rodowicz, Edytę Geppert czy Dorotę Osińską.



"To opowieść o miłości, która jeśli jest obecna w życiu człowieka pozwala zminimalizować problemy i łatwiej znieść niepowodzenia" - czytamy.

Tytułowy spacer, przechadzka z psem Brunonem, staje się inspiracją do głębszych refleksji na temat roli miłości w codziennym życiu.



"Oprócz tekstu siłą utworu są także pomysły aranżacyjne - pianisty Miłosza Olenieckiego oraz basisty Marcina Pendowskiego. Miłosz zaaranżował i nagrał partie pianina instrumentów klawiszowych. Marcin stał się także dla mnie wyjątkowym wsparciem w sferze wokalnej. Przyznam, że jako kompozytor miałem największe wątpliwości w swojej karierze songwriterskiej, jak to zaśpiewać. I trwało to parę miesięcy! Czy delikatnie, czy mocno, czy frazować w taki sposób, czy inny. Finalnie było to kilka miesięcy bardzo twórczej, wspólnej pracy, a efekt końcowy pozostawiam ocenie słuchaczy" - mówi Michał Sołtan.

Utwór "Spacer" jest też pokłosiem pierwszego lockdownu z wiosny 2020 r., kiedy Michał wpadł na pomysł występów na balkonie w swoim mieszkaniu, co okazało się wielkim sukcesem. W mediach społecznościowych nagrania zdobyły po kilkaset tysięcy wyświetleń.

To wtedy pojawiły się pierwsze wersje piosenki i zawiązała się znajomość z Magdaleną Czapińską, która poruszona występami Michała zaoferowała pomoc w napisaniu tekstu.

Przypomnijmy, że szersza publiczność poznała Sołtana w dziewiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Później został finalistą konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu 2018. W 2017 r. wypuścił debiutancki solowy album "MaloGranie".

W tegoroczne walentynki Sołtan wypuścił teledysk do piosenki "Zakochaj się", w którym wykorzystał ujęcia z prywatnego archiwum razem z narzeczoną, która była wówczas w ciąży (pod koniec kwietnia na świat przyszedł ich syn - Tadeusz).