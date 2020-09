Michał Piróg i Maja Sablewska o Michale Szpaku. "Żaden kontrakt nie jest tego wart"

Michał Szpak znany jest z kontrowersyjnych kreacji i oryginalnego stylu bycia. To sprawia, że ma zarówno zagorzałych przeciwników, jak i zwolenników. Co myślą o nim inne gwiazdy?

Michał Szpak jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów /Damian Klamka /East News

Michał Szpak to wokalistka, który zawsze wyróżnia się stylizacjami.

Już na początku kariery, gdy pojawił się w "X Factor", zwrócił na siebie uwagę, nie tylko talentem, ale i osobowością.



Wyraża się przy pomocy kreacji i makijażu. Nie bez powodu nazywa się go "kolorowym ptakiem" polskiego show-biznesu.

"Jeśli przestaniemy walczyć o wolność i tolerancję, to przestaniemy istnieć. Będziemy więźniami zamkniętego, małego pudełka, w którym będziemy mogli czuć się sobą. Żaden kontrakt nie jest wart tego, żeby udawać, że są inne realia. Że zasługujemy na prawdę, że są one podstawową kwestią, jeżeli chodzi o równouprawnienie i że społeczeństwo powinno wiedzieć, że jesteśmy bardzo różni jako gatunek" - skomentował Michał Piróg, spytany przez reporterkę portalu jastrzabpost.pl, co sądzi o młodym piosenkarzu.

"Jeśli siedziałbym w domu i udawał, że jest inaczej, to znaczy, że jestem osobą, która nie chce żyć i korzystać z wolności i szczęścia. Mamy jedno życie. Wolę być opluwany na ulicy jako wolny człowiek, niż głaskany jako oszust" - dodał.

"Michał jest bardzo odważny. Udowodnił to tak naprawdę przy pierwszym naszym spotkaniu. Ja go bardzo szanuję za to, że ma pokorę. Nie raz już o tym mówiłam. I tą odwagę" - oceniła natomiast Maja Sablewska.

"To, że facet chodzi w butach na obcasach, maluje paznokcie i robi sobie make-up, to nie jest normalne na ulicach Polski, ale na świecie tak. Ja nie znoszę podziałów. Uważam, że wszyscy są równi i zawsze będę o to walczyć" - podsumowała.

