13-letni Michał Szpak przed kamerami. Nagranie podbija sieć!

Michał Szpak jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego środowiska muzycznego. Od dzieciństwa miał zadatki na gwiazdę.

Michał Szpak z muzyką jest związany od najmłodszych lat /Artur Zawadzki / Reporter

Michał Szpak to wokalista i autor tekstów. Popularność zdobył w 2011 roku dzięki występom w pierwszej edycji programu "X Factor", w którym zajął 2. miejsce.



Reklama

Przed publicznością występował już jednak dużo wcześniej. W wieku zaledwie 9 lat, zadebiutował na scenie występem w Domu Kultury w Jaśle podczas konkursu na pastorałki, podczas którego został doceniony przez jury.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym wokalista ma 13 lat. "Udział w Gim Hicie jest dla mnie początkiem kariery" - powiedział wtedy przed kamerą uczeń pierwszej klasy gimnazjum.

Gim Hit to ogólnopolski konkurs piosenki, organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Jaśle, do którego uczęszczał młody wokalista. Szpak wziął udział w drugej edycji konkursu, który ściągał do Jasła wokalne talenty z całego kraju.



Michał Szpak na gali Fryderyki 2019 1 / 4 Michał Szpak na gali Fryderyki 2019 Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Podczas przesłuchań eliminacyjnych 13-latek zaśpiewał przebój T.Love, "Chłopaki nie płaczą". Ostatecznie nie zakwalifikował się do finału, lecz jak możemy usłyszeć na nagraniu bardzo wierzył w swoje możliwości.

Wideo 13-letni Michał Szpak udziela wywiadu [Gim Hit Jasło]

Obecnie Michał Szpak jest jednym z najbardziej znanych wokalistów Polsce. W 2016 roku reprezentował nasz kraj w konkursie Eurowizji. Zaśpiewał piosenkę "Color of Your Life", zajął wtedy 8. miejsce. W latach 2017-2019 był także trenerem "The Voice of Poland".

Wideo Daria Reczek i Michał Szpak - "Jej portret" - Finał - The Voice of Poland 10