Michał Szpak z mocnym gestem wsparcia dla osób LGBT: Zanim obetniesz mi język

"Co stało się z krajem, który tak dobrze zaczynał rozumieć, co to jest tolerancja?" - denerwuje się Michał Szpak w swoim InstaStories. Wokalista po raz kolejny postanowił udzielić mocnego wsparcia osobom LGBT.

Michał Szpak na demonstracji "Nigdy nie bedziesz szla sama! - solidarnie przeciw queerfobii" w Warszawie /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Protesty w Warszawie wybuchły po tym, jak zdecydowano o dwóch miesiącach aresztu dla aktywistki LGBT+ Margot.

Piątkowa (7 sierpnia) demonstracja została brutalnie rozpędzona przez policję, a do aresztu trafiło 48 osób. Kolejne protesty odbyły się w stolicy i innych miastach Polski w sobotę.

Wielu przedstawicieli środowiska muzycznego postanowiło udzielić wsparcia osobom LGBT+. Dołączył do nich również Michał Szpak, który wielokrotnie mierzył się z homofobicznymi komentarzami.

Na Instagramie postanowił przekazać swoje stanowisko.

"Co stało się z krajem, który tak dobrze zaczynał rozumieć, co to jest tolerancja? Nie powinniśmy walczyć o tolerancję, to powinna być nasza podstawowa wartość. (...) Kiedy pierwszy raz wyszedłem na scenę, pomyślałem 'F**k it', czas zmierzyć się z nienawiścią oko w oko, czas uświadamiać, że inny nie znaczy gorszy, czas na poszerzanie świadomości elementarnym szacunkiem do ludzi! Do ludzi! Do ludzi!. Wszyscy, do ch**a, jesteśmy ludźmi! Nie ma gorszy/lepszy! WTF" - stwierdził wokalista na InstaStories.

Z kolei na Facebooku Szpak przypomniał utwór "Zanim" wykonany w duecie z Barbarą Wrońską. Nagranie zostało wybrane na singla promującego dwupłytową składankę "Music 4 Queers & Queens". Album - wydany by celebrować czerwcowy Miesiąc Dumy (oryg. Pride Month) i wspierać Paradę Równości - zawiera utwory czołówki polskiej sceny muzycznej, polskich drag queens i debiutantów.

"Żyjemy w jednym z najbardziej homofobicznych krajów w Europie podczas gdy inne państwa uznają równość wszystkich, niezależnie od rasy, wyznania, orientacji czy przynależności do jakiejkolwiek grupy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie wsparciem dla wolności!" - podkreślał Michał Szpak przy okazji premiery teledysku "Zanim".

