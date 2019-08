Michał Szpak skomentował marsz równości w Białymstoku. "Dochodzi do jakiejś okropnej psychozy"

Michał Szpak zabrał głos na temat marszu równości, który jakiś czas temu przeszedł ulicami Białegostoku, a który został brutalnie zaatakowany przez kontrmanifestację narodowców. "Absolutnie będę bronił tych kolorów" - powiedział wokalista.

Po wydarzeniach z Białegostoku i tym, co działo się wokół marszu równości, który przeszedł tamtejszymi ulicami, część z artystów zabrała w tej sprawie głos, broniąc kolorowej społeczności LGBT+. Do sprawy tej odniósł się ostatnio również Michał Szpak, który w jednym z wywiadów po raz pierwszy publicznie skomentował całą sytuację.



Podczas niedawnego Top of The Top Sopot Festival, Michał Szpak udzielił kilku wywiadów. W jednym z nich zapytany o to, co sądzi o marszu równości w Białymstoku, wokalista skrytykował jego przeciwników i osoby, które nie akceptują społeczności LGBT+.

"To jest tak trudny i tak przykry temat, że takie rzeczy się dzieją. [...] Kolory flagi tęczowej są tak bardzo źle zinterpretowane u nas kraju, że dochodzi do jakiejś okropnej psychozy na tym punkcie" - stwierdził Szpak.



Wokalista dodał też z przekonaniem:

"Ja absolutnie będę bronił tych kolorów, bo uważam, że ci kolorowi ludzie są w stanie zmieniać to społeczeństwo - i zmieniać je na dobre. To są ludzie bardzo kreatywni, którzy wnoszą w kulturę ogromny rozwój".



