Hot16Challenge2: Michał Szpak dołączył do wyzwania

Akcja #Hot16Challenge2 rozkręciła się na dobre. W zabawę wciągnęli się weterani rapu, młodzi przedstawiciele sceny oraz osoby w ogóle z nią niezwiązane. Kolejnym uczestnikiem został Michał Szpak.

Pierwsza odsłona #Hot16Challenge zorganizowana została w 2014 roku i włączyła się do niej niemal cała scena rapowa.



#Hot16Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny.



Kontynuację akcji w tym roku postanowił rozpocząć Solar, a towarzyszy jej zbiórka na walkę z koronawirusem.

Cel jaki założył raper to milion złotych. Po swojej zwrotce do zabawy zaprosił m.in. Białasa, Matę oraz Taco Hemingwaya.

Swoje zwrotki do tej pory nagrali m.in.: Szpaku, Bedoes, KęKę, Łona, Spinache, Gruby Mielzky, Borixon, Paluch, Jan-rapowanie, Otsochodzi, Sentino, Smolasty, Sarius, Koza, Ero, Schafter, Mata, O.S.T.R. i Fisz.



Tym razem, za sprawą Taco Hemingwaya, który nominował Klocucha, wyzwanie wyszło poza środowisko związane z rapem. Nagrania stworzyli m.in. Kuba Wojewódzki, Paweł Domagała, Dawid Podsiadło, Margaret, Katarzyna Nosowska czy Krzysztof Zalewski.



Wyzwanie przyjął również Michał Szpak. Nagranie piosenkarza spotkało się z uznaniem fanów. "Jeden z najlepszych challenge, świetny jesteś!", "Nie zawiodłam się! Wiedziałam że jednak to zrobisz. Uwielbiam to słuchać naprawdę wyszło wspaniale", "Brawo Bracia Szpak za świetny tekst ! Znakomity utwór, to już hit ! Michał pięknie śpiewa i jak zwykle miło zaskakuje" (pisownia oryginalna) - pisali w komentarzach.

Wokalista do zabawy nominował Barbarę Wrońską, Mistera D (muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej), Kingę Rusin i swoją siostrę, Marlenę.



W skarbonce założonej przez Solara jest już ponad 1,5 mln złotych. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Kwota wpłaty jest dowolna, wpłacają zarówno muzycy, którzy biorą udział w wyzwaniu, ale także fani.