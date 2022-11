Utwór "Nie potrzebuję więcej" jest fuzją etnicznego brzmienia i popowego grania. "Poprzez swój singel chciałem dotrzeć do grona osób, które potrzebują wytchnienia i spokoju, a moją receptą są Bieszczady, gdzie został zrealizowany klip do utworu" - opowiada Michał.

W piosence pojawia się mało znany instrument etniczny - suka biłgorajska - która dzięki Helenie Matuszewskiej z zespołu SAME SUKI - jednej z najlepszych instrumentalistek, specjalizujących się w konstruowaniu i graniu na tym instrumencie - mogła wybrzmieć w tym utworze.

Singel powstał we współpracy z wytwórnią Delphy Records. Autorką tekstu i współautorką muzyki jest Zuzanna Ossowska (OS.SO). "Zuzanna doskonale pomogła mi odzwierciedlić moje muzyczne emocje. Utwór mówi o tym, że nie potrzebuję nic więcej - jedynie spokoju, który dają mi góry, a w szczególności te w których się wychowałem, których obecność wzbudza poczucie bezpieczeństwa i głębokiego oddechu" - dodaje wokalista.

Kim jest Michał Matuszewski?

Michał Matuszewski to pedagog, muzykoterapeuta, terapeuta, wokalista, pianista i akordeonista. Finalista programu "Must Be The Music. Tylko Muzyka", zwycięzca odcinka oraz ścisły finalista wielkiego finału "Szansy na sukces. Opole 2022", uczestnik "The Voice of Poland".

Pochodzi z Myczkowa, bieszczadzkiej wsi. Od dziecka fascynowała go muzyka etniczna różnych kultur, szczególnie Łemków i Bojków. Posiada nieprzeciętną barwę głosu męskiego o kolorycie żeńskim. Pragnie popularyzować muzykę etniczną w niekonwencjonalny sposób. Jest bardzo aktywny zawodowo i pełni wiele ważnych ról na co dzień - to wykładowca na Uniwersytecie Papieskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, muzykoterapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi w jednym z krakowskich Domów Pomocy Społecznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Jest wydawcą albumów muzycznych: "Etnoterapia. Muzyka duszy" oraz "Świątecznie z serca". Instruktor oraz dyrygent Festiwalu "7xGospel" w Krakowie. Były członek zespołu NiemaGotu. Asystent przy produkcjach kabaretowych w Stowarzyszeniu Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA i Festiwalu Jazz Juniors. Finalista znaczących festiwalów w Polsce, m.in. Festiwalu "Serca Bicie", Międzynarodowego Festiwalu Piosenki - Anna German czy Festiwalu OFF Północna im. Jonasza Kofty.

Ciągle pracuje nad dalszym rozwojem, poszukuje inspiracji, "przytula" swoim śpiewem i raduje sceniczną energią. Michał, jak wspomina, jest wierny swoim muzycznym korzeniom, jest ambasadorem muzyki etnicznej i chce tworzyć wielkie, dopracowane muzyczne dzieła.