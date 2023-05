Każdy finał konkursu piosenki Eurowizji wywołuje gorące dyskusje, które trwają jeszcze długo po zakończeniu imprezy. Nie inaczej jest w tym roku. Argumenty też od lat są podobne, zwłaszcza tych, którzy Eurowizję krytykują. Wśród pojawiających się w tym roku "zarzutów" pojawiły się słowa o przeroście formy nad treścią, zbyt skomplikowanych choreografiach i dziwacznych stylizacjach, które odciągały uwagę od piosenek, w efekcie widowisko bardziej przypominał cyrk niż święto piosenki.

Podobne zdanie ma Michał Bajor , który na swoim Instagramie chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami. Niedawno odniósł się do serialu "Kleopatra", a teraz skomentował finał Eurowizji. Nie krył, że całość imprezy go nie zachwyciła. "Cyrk, wizualizacje, akrobacje, nawet śpiewających, elementy serialu 'Star Trek' i 'Gry o tron', wygłupy kto 'oryginalniej' w obrazku i... gdzieś na samym końcu piosenki... W większości na jedno kopyto i nie do powtórzenia melodie".

Clip Blanka Solo

Michał Bajor ciepło o Blance. "Bez fikołków, szpagatów i stania na głowie"

Według Bajora na uwagę w tym roku zasługiwało zaledwie kilka występów. Piosenkarz docenił Szwedkę Loreen, która już po raz drugi w swojej karierze wygrała Eurowizję. Jego zdaniem w tym przypadku talent wykonawczyni obronił się sam i wygrał nad formą, też mocno przesadzoną. "Wprawdzie reżyser jej występu doczepił jej dwudziestocentymetrowe pazury, ubrał w kostium s/f i kazał tarzać się na scenie, ale jednak artyzm, głos i sam utwór wygrały" - stwierdził napisał.

Clip Loreen Tattoo

Co ciekawe, Bajorowi podobała się też dość powszechnie u nas krytykowana Blanka, która w finale zajęła 19 miejsce. Piosenkarz docenił to, że nie musiał patrzeć na skomplikowane ewolucje w jej wykonaniu i mógł cieszyć się samym utworem. "Wprawdzie reprezentantka naszego kraju nie uplasowała się na wysokim miejscu, jednak pozwoliła mi wysłuchać swoją artystyczną propozycję bez fikołków, szpagatów i stania na głowie" - napisał słynny piosenkarz.