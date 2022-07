Choć na wydanej w 2010 roku płycie znalazło się 10 utworów, to dziś (w streamingu) jest ich tylko 7. Nie można już odsłuchać piosenek "Monster" (z udziałem 50 Centa), "Keep Your Head Up" i "Breaking News".

To wynik procesu sądowego, który toczy się pomiędzy rodziną Jacksona a Sony Music, które sądzi, że we wspomnianych nie ma wokalu legendarnego króla popu.

"The Estate (spadkobiercy Jacksona - przyp. red.) i Sony Music uważają, że ciągła dyskusja o utworach rozprasza społeczność fanów i przypadkowych słuchaczy Michaela Jacksona od skupienia uwagi tam, gdzie powinna być, czyli na legendarnym i głębokim katalogu muzycznym Michaela" - napisano w oświadczeniu.

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, gdy fanka Jacksona Vera Serova złożyła pozew, który powątpiewał w autentyczność głosu Michaela w piosenkach. W 2018 roku wytwórnia została zmuszona do wydania oświadczenia, że zaprzecza głosom o braku autentyczności nagrań. Wtedy skończyło się wyrokiem sądu apelacyjnego na korzyść spadkobierców Jacksona i Sony Music - uznano, że mimo że nie wytwórnia nie jest pewna co do wokali, to nie można z tego powodu oskarżać ich o kłamstwo przy okazji promowania albumu i jego sprzedaży.



Dalej jednak nie zawyrokowano w kwestii tego, czy użyto głosu Jacksona we wspomnianych piosenkach. Wszystkie trzy miały zostać nagrane w 2007 roku z pomocą producentów - Edwarda Casio i Jamesa Porte, ale fani są dalecy od uwierzenia w tę historię.

Tak brzmi jedna z usuniętych piosenek, "Monster". Rzeczywiście, choć głos brzmi niemal identycznie jak Michaela, to brakuje w nim tego czegoś, czym zasłynął w innych utworach.

Matka wokalisty, Katherine Jackson, także w to wątpi, a w 2010 roku wyznała, że "niektóre utwory na albumie ['Michael'] są fałszywe". "To nie brzmi jak on" - mówiła natomiast LaToya Jackson.

Siostrzeniec legendarnego wokalisty, Taryll Jackson, również nie rozpoznawał na nagraniach głosu wujka. "To jak skonstruowali te piosenki jest bardzo podstępne i przebiegłe. Znam głos mojego wujka i coś jest naprawdę nie tak, gdy najbliższa rodzina mówi, że to nie on" - mówił.