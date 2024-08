Aerosmith powstali w 1970 roku i wylansowali przeboje, które aktualnie są znane na całym globie, m.in. "Dream On", "Love in an Elevator" czy "Janie's Got a Gun". We wrześniu 2023 roku wokalista grupy Steven Tyler doznał poważnego urazu krtani, przez co odwołano trasę koncertową "Peace Out" i przeniesiono ją na wrzesień 202r4. Okazało się jednak, że uszkodzenie strun głosowych jest nieodwracalne.