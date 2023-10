1 / 7

Amerykańska wokalistka zyskała popularność w 1965 śpiewając w duecie Sonny and Cher. Mało kto spodziewałby się wówczas, że w następnych latach odniesie jeszcze większy sukces - bez męża Sonny'ego Bono, który w 1966 napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Cher w 1978 roku. Wokalistka nie zwolniła tempa - po rozpoczęciu kariery solowej zajęła się też grą aktorską, i nagrała przebój "The Shoop Shoop Song". Pod koniec lat 90. powróciła i wydawała hit za hitem - należą do nich m.in. "Believe", "Strong Enough". Ostatnio niespodziewanie pojawiła się na pokazie marki Balmain, gdzie zaskoczyła swoją nienaganną figurą. Inni zastanawiali się ile ma za sobą operacji plastycznych, bo "nie rozpoznawali w niej Cher".