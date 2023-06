Większość gwiazd nie opuszcza domowych pieleszy bez makijażu. Niektóre z nich traktują go jako swoje "ciuchy" i nigdy nie chcą pokazać się w tej "niedopracowanej wersji". Wygląda na to, że Cher nie ma ochoty dłużej przejmować się tym, co powiedzą o niej inni. Choć przyzwyczaiła fanów do mocnego makijażu, to paparazzim udało się przyłapać gwiazdę w wersji saute.

Cher na pokazie mody. Trudno uwierzyć, ile ma lat! 1 / 8 Amerykańska wokalistka zyskała popularność w 1965 śpiewając w duecie Sonny and Cher. Mało kto spodziewałby się wówczas, że w następnych latach odniesie jeszcze większy sukces - bez męża Sonny'ego Bono, który w 1966 napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Cher w 1978 roku. Źródło: Getty Images Autor: Harry Langdon / Contributor

77-letnia Cher bez makijażu. Wygląda jak nastolatka!

77-letnia gwiazda udowadnia, że ma nieskazitelną cerę i wygląda naprawdę bardzo młodzieńczo i elegancko.

Na scenie jest już prawie 60 lat. Mimo wszystko nie zwalnia tempa i wciąż angażuje się w projekty muzyczne i filmowe. Ostatnio stworzyła linię perfum, a teraz fotoreporterzy spotkali ją na jednej z ulic Los Angeles. Uśmiechniętą, żwawą i bez makijażu. Trudno uwierzyć, że 20 maja tego roku gwiazda skończyła 77 lat!

Reklama