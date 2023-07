Płyta została nagrana na przełomie 2004 i 2005 roku, kiedy Ed Sheeran ( posłuchaj! ) miał zaledwie 13 lat. Kompozycje, jak i samo demo powstało w jego sypialni w rodzinnym domu we Framlingham w hrabstwie Suffolk.

Jak przekazał w rozmowie z BBC dom aukcyjny Stacey's Auctioneers powstało jedynie 21 kopii płyty, z czego 19 przezornie pozyskał na powrót sam artysta, który nie chciał, aby ktokolwiek wszedł w ich posiadanie. Dwie pozostałe kopie znalazły już swoich nabywców.

W 2020 roku album, który przez lata leżał zapomniany w szufladzie dalekiego przyjaciela rodziny został sprzedany na aukcji organizowanej przez Omega Auctions. Wówczas płyta osiągnęła zawrotną kwotę 50 tys. funtów. Druga dostępna kopia przyniosła wyraźnie niższy zysk, 8 tys. funtów.

Sam artysta wspominając początki swojej kariery wyjawił, że samodzielnie wypalił każdą płytę i przygotował do nich okładki. Do każdej dołączona jest krótka notatka, za pośrednictwem której muzyk pokrótce przedstawia się fanom i przyznaje, że pisanie piosenek i granie na gitarze są bezpośrednim łącznikiem z jego myślami i uczuciami, licząc jednocześnie na to, że pierwsi słuchacze będą mogli się utożsamiać z jego utworami.

Sheeran wyraził także nadzieję, że wkrótce będzie mógł zagrać skomponowane utwory na żywo. Życzenie artysty bez wątpienia spełniło się, dziś należy do grona najpopularniejszych artystów, których występy wypełniają po brzegi światowe stadiony.

Kto wie, może przezorny muzyk sam zdecydował się wylicytować ten przedmiot i uzupełnić kolekcję pierwszych demówek, bowiem nabywca pozostaje anonimowy.