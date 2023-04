Adrian Makar proponuje singiel w stylu elektro-pop. Klasyczne piano w połączeniu z elektronicznymi brzmieniami nadaje mu przestrzenny klimat. Do tego, początkowo delikatny wokal artysty, który przechodzi w bardzo emocjonalny wykon w refrenie, dopełnia całość. Utwór opowiada o potrzebie miłości, poszukiwaniu swojego miejsca oraz tej jednej najbliższej osoby, dzięki której wszystko w końcu zaczyna mieć sens.

"Po programie otrzymywałem różne propozycje współpracy muzycznych, ale czułem, że to nie do końca to. Szybko przekonałem się, że świat wcale nie jest taki kolorowy. Ludzie potrafią podciąć skrzydła zamiast dodać energii, a niektóre decyzje nie zawsze okazują się być dobre. W końcu jednak sam zacząłem szukać odpowiedniej osoby i tak właśnie trafiłem na studio Mariusza Ostańskiego, kompozytora i producenta, ale co najważniejsze człowieka o wielkim sercu i zaangażowaniu. Wynikiem naszej współpracy jest utwór 'Where I Belong'. To piosenka, która trafiła prosto w moje serce" - tłumaczy Adrian Makar.

Posłuchaj piosenki "Where I Belong"!

Clip Adrian Makar Where I belong

Z perspektywy czasu jest jednak pewien, którą muzyczną ścieżką chce pójść. "Dopiero teraz przyszedł ten moment, kiedy chcę dać z siebie 200 procent. Po kilku latach przerwy nawiązuję z Mariuszem współpracę, do której musiałem dojrzeć muzycznie i prywatnie. Do piosenki 'Where I Belong' powstał niedawno klip, dzięki któremu czuję, że utwór jest kompletny. Chcę się nim podzielić z całym światem" - wyznaje młody artysta.

Muzykę do piosenki napisał Mariusz Ostański, a słowa powstały piórem Izabeli Rybak. "Poznając Adriana od razu poczułem, że to osoba o bardzo dużej wrażliwości i przede wszystkim oryginalnej barwie głosu. Już na pierwszym naszym spotkaniu, kiedy słuchałem jego historii, narodził mi się w głowie pomysł na muzykę. Wiedziałem też o czym chcę, żeby ten utwór był. Do napisania tekstu zaangażowałem swoją koleżankę Izę Rybak. Tak spontanicznie powstał właśnie utwór 'Where I Belong'" - wyjaśnia twórca.

Od najmłodszych lat muzyka była dla Adriana Makara na pierwszym miejscu. W 2014 r. wygrał program "Mam talent". "Adrianku, pięknie zaśpiewałeś na castingu, byłeś przejmujący, zachwyciłeś nas wszystkich. Masz piękny głos, jesteś bardzo młody, czeka cię jeszcze niesamowite życie" - komentowała w "Mam talent" jurorka Małgorzata Foremniak, która zachęcała Adriana, by, zgodnie ze słowami piosenki "Szyba" "rozbił taflę szkła".

"Chcę nagrać płytę, mam nadzieję, że to będzie szybko. Na pewno pomogę siostrze, Natalii. Pójdę do szkoły muzycznej. Będę spełniał marzenia, których kiedyś nie mogłem spełnić" - mówił, gdy odbierał czek - główną nagrodę w programie.

Wideo Dżem -,,Do kołyski'' cover by Adrian Makar

"To jest wielki przekaz dla młodych ludzi, których nie oszczędzał los. Jeśli odszukają w sobie dobrą rzecz, to można z tego zrobić sposób na życie. To jest takie przesłanie, żeby szukać czegoś wspaniałego w sobie i rozwijać ten talent. Wydaje mi się, że Adrian coś takiego pokazał. Dał wiarę wielu osobom, że można pokonywać przeszkody, wstawać z kolan i być silnym" - powiedział wówczas jego wychowawca z domu dziecka, Marcin Kostyra.

Był stypendystą kanadyjskiej Fundacji Polish Orphans Charity wspierającej utalentowane polskie dzieci. Występował też m.in. w programie "Jaka To Melodia", śpiewał w Pałacu Prezydenckim, a w 2020 roku zakwalifikował się do półfinału Polskich Preselekcji Eurowizji rozgrywanych wówczas w ramach "Szansy na Sukces".

Mariusz Ostański to kompozytor-multiinstrumentalista, aranżer i producent muzyczny - urodzony i pracujący w Lublinie. Laureat Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2013. Od lat tworzy muzykę filmową, reklamową i rozrywkową. Prowadzi Mariusz Ostański Studio Produkcyjne zajmujące się produkcją muzyczną i wideo.