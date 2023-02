21 lutego rozpoczął się Mediolański Tydzień Mody. Jedną z imprez, które zostało zorganizowana w ramach wydarzenia, był pokaz mody stworzony przez Diesla i Durexa.

Wśród zaproszonych gwiazd, które pojawiły się na evencie znaleźli się m.in.: Miguel, Julia Fox, Coi Leray oraz Tommy Cash.

Na pokaz zaproszono również polskiego rapera Żabsona . Raper na swoim Instagramie przy okazji pokazu postanowił wypromować swój singel "Sidehoe". Z tej okazji wrzucił wspólne zdjęcie z byłą gwiazdą filmów pornograficznych - Mią Khalifą, również zaproszoną na wydarzenie.

Reklama

"Możesz być moją sidehoe" - podpisał fotografię, co najwidoczniej nie spodobało się celebryce.



Mia Khalifa do Żabsona. "Twoja d*pa błagała o drugie zdjęcie"

Aktorka pod postem polskiego gwiazdora zdecydowała się napisać mu dość jednoznaczny komentarz.

"Opowiesz może im także, jak twoja zdesperowana d*pa wyciągnęła mnie z pokazu, by poprosić o zdjęcie w lepszym świetle tylko po to, by umieścić ten lekceważący podpis. Ruch niemal tak samo słaby jak twoja muzyka, ale niech cię Bóg błogosławi" - zripostowała go celebrytka.

Po jakimś czasie zdjęcie zniknęło z Instagrama, aby po jakimś czasie znów wrócić do serwisu. Żabson stwierdził, że post był zbyt często zgłaszany i dlatego tymczasowo został usunięty.



Instagram Post Rozwiń

Khalifa była przekonana, że sam raper usunął zdjęcie, więc dopiekła mu jeszcze na swoim Instagramie, tym razem zamazując jego pseudonim.

"Małe szkalowanie buduje charakter lepiej niż usuwanie zdjęć z nieprzychylnym komentarzem" - napisała i dodała wielki napis "Frajer" na twarzy Żabsona.

Kim jest Mia Khalifa?

30-letnia Mia Khalifa to modelka, celebrytka internetowa oraz jedna z najpopularniejszych gwiazd filmów dla dorosłych (mimo iż jej kariera w branży była krótka, a sama aktorka obecnie jej żałuje). Prywatnie związana jest z raperem Jhayem Cortezem.