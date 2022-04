Przypomnijmy, że wspólna piosenka Karol G i Becky G trafiła do sieci już w lutym tego roku. Wyprodukował ją Ovy On The Drum. W singlu obie wokalistki rozliczają się ze swoimi byłymi partnerami.

Karol G swoje linijki kierowała do byłego partnera, wokalisty i rapera Anuela AA, z którym rozstała się wiosną 2021 roku.

"Od zawsze powtarzam, że jesteśmy silniejsze. Kiedy kobiety się jednoczą i pracują razem, jesteśmy w stanie tworzyć ważne rzeczy. Karol i ja czekałyśmy chwilę na ten moment, ale wiedziałyśmy, że piosenka jest idealna i reprezentuje nas obie" - komentowała Becky G premierę. "Cieszę się, że wydaliśmy 'Mamiii' daliśmy fanom coś, czego chcieli od dawna" - dodała.



Clip Becky G, Karol G MAMIII

Mia Khalifa w teledysku latynoskich gwiazd

W kwietniu do sieci trafił teledysk promujący utwór. Główną rolę zagrała była aktorka filmów dla dorosłych i influencerka, Mia Khalifa. Obok niej w klipie występuje również gwiazdor "Euforii", aktor Angus Cloud.

"Dziękuję za ten hymn Karol i Becky. Wyszedł w moje urodziny i nie było dnia, w którym go nie puszczałam. Dzięki, że mogłam być częścią waszego projektu" - napisała gwiazda sieci.



