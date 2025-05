Guns N' Roses zrobili to po raz pierwszy na żywo. Legenda rocka sięgnęła po wielki przebój

Koncertami w Azji grupa Guns N' Roses rozpoczęła swoją trasę o długim tytule "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour". Podczas występu w Jokohamie w Japonii fani rockowej legendy po raz pierwszy mieli okazję na żywo usłyszeć cover z dorobku innej znanej formacji. O jaki utwór chodzi?