Mezo i Liber odświeżają swój przebój po 20 latach! Jak brzmi nowa wersja "Aniele"?

Przez dwie dekady obaj artyści podążali różnymi drogami, tworząc wiele hitów. Podejmowali współpracę z innymi wokalistami: Mezo z Kasią Wilk, Ewą Jach czy Mietkiem Szcześniakiem, Liber m. in. z Sylwią Grzeszczak, Natalią Szroeder, Mateuszem Ziółko i góralskim zespołem InoRos. Historia jednak zatoczyła koło i postanowili znowu razem wejść do studia.

Clip Liber, Mezo JAKIE MASZ DZIŚ PLANY? ( ANIELE 23 )

Zobacz teledysk do utworu "Legacy" Mezo i Afu-Ra!

Piosenka "Jakie masz dziś plany?" powstała w ramach świętowania przez Mezo jubileuszu 20 lat od debiutanckiego albumu "Mezokracja" i znajdzie się na kompilacji "Legacy" z dwudziestką najlepszych utworów na 20 lecie działalności.

Reklama

"Mój pierwszy oficjalny singiel 'Żeby nie było' oraz późniejsze 'Aniele' to współpraca właśnie z Liberem. Zaczynaliśmy muzycznie razem i choć przez te 20 lat pozostawaliśmy przyjaciółmi, nie nagrywaliśmy wspólnie od bardzo dawna. Każdy skupiał się na swoich rzeczach. Tym razem połączył nas...tenis i wspólna wyprawa na turniej na Florydę, gdzie łączyliśmy sport i muzykę. Tam powstał teledysk do nowej wersji 'Aniele', pt. 'Jakie masz dziś plany?'. Momentami miałem już dość tej piosenki, bo gram ją zazwyczaj po dwa razy na każdym koncercie, ale w nowej muzycznie odświeżonej wersji przez producentów z Kofeina Music, oraz z nowym tekstem, dostała drugie życie. Ciekawe jak odbierze je młodsze pokolenie słuchaczy, bo nasze roczniki na pewno wrócą do niej z sentymentem" - mówi Mezo.

"Mimo że mieliśmy dwie osobne kariery cały czas pozostawaliśmy w kontakcie bo oprócz muzyki zawsze łączył nas sport. Pomysł wspólnego nagrania właśnie zrodził się przez sport, pierwotnie mieliśmy lecieć na Florydę tylko na turniej tenisowy. Ale spontanicznie przed wylotem postanowiliśmy coś nagrać no i efekty tego można usłyszeć w piosence 'Jakie masz dziś plany?'" - dodaje Liber.

Numer "Aniele" znalazł się na debiutanckim albumie "Mezokracja" z 2003 roku, przynosząc Mezowi i Liberowi olbrzymią popularność, ale także wzbudzając spore kontrowersje.