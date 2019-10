Metalowa wersja przemówienia Grety Thunberg hitem. To nie jej jedyne powiązanie z muzyką

Ponad trzy i pół miliona wyświetleń w cztery dni zdobył metalowy cover przemówienia Grety Thunberg autorstwa grupy Suaka. Sama aktywistka zachwyciła się nagraniem. To niejedyny muzyczny epizod młodej Szwedki w jej życiu.

Greta Thunberg i jej rodzice /Artur Widak /Getty Images

"To wszystko jest złe. Nie powinno mnie tu być. Powinnam być w szkole po drugiej stronie oceanu. Mimo to wy wszyscy przychodzicie do nas, młodych ludzi, po nadzieję?! Jak śmiecie?! Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami. Mimo to jestem jedną z tych, którzy mieli szczęście" - mówiła podczas szczytu klimatycznego ONZ Greta Thunberg.

Przemówienie na metalowy utwór postanowiła przerobić indonezyjska grupa Suaka. "Kiedy zobaczyłem przemówienie, byłem pod wielkim wrażeniem jej pasji i oburzenia" - stwierdził John Meredith.

Nagranie podbiło sieć, a na komentarz do niego zdecydowała się nawet sama Thunberg. "Odchodzę od klimatu. Teraz będę grać tylko death metal" - żartowała 16-latka.



Wideo Greta Thunberg sings Swedish Death Metal

Wśród licznych komentarzy dotyczących wystąpienia Thunberg, które pojawiły się w sieci, nie zabrakło również głosów muzyków.

"Joanna d'Arc naszych czasów. Greta dziękuję ci za twoją szczerość, łaskę, logikę i piękną złość. Dzierż swój miecz. Siedzisz przy okrągłym stole młodych kobiet, które inspirują i kształtują ludzkość" - napisała Lzzy Hale z zespołu Halestorm.



Wideo The 1975 - The 1975 (Notes on a Conditional Form)

Matt Healy nazwał natomiast Gretę ikoną. "To najbardziej punkowa osoba, jaką spotkałem w życiu" - stwierdził w rozmowie z Pedestrian.TV.

To właśnie z jego zespołem - The 1975 - Thunberg stworzyła specjalny utwór na nową płytę składu "Notes on a Conditional Form". W specjalnym eseju 16-latka kilkakrotnie powtórzyła, że "nadszedł czas buntu". "Jesteśmy teraz na początku klimatycznego i ekologicznego kryzysu i musimy go nazwać tym, czy jest - sytuacją krytyczną" - mówi w nagraniu.

Jednymi z pierwszych osób, które Greta przekonała do zmiany, byli jej rodzice - ojciec Svante Thunberg, będący aktorem oraz matka Malena Enrman, która dla swojego dziecka rzuciła międzynarodową karierę śpiewaczki operowej. To właśnie zmiana zachowania jej bliskich sprawiła (rezygnacja z podróżowania samolotami, przejście na dietę wegańską), że Thunberg postanowiła pójść o krok dalej ze swoimi postulatami i wyjść do milionów ludzi.

Polscy widzowie Malenę Enrman mogli zobaczyć w 2009 roku podczas jej występów na Konkursie Piosenki Eurowizji w Moskwie. Wokalistka reprezentowała Szwecję, a w finale imprezy zajęła 21. miejsce z 33 punktami.