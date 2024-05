Pod koniec lat 80. ukazał się pierwszy album Metalliki po śmierci dotychczasowego basisty, Cliffa Burtona. Artysta od 1982 roku współtworzył wszystkie albumy zespołu. Zginął w wypadku autobusowym, podczas trasy koncertowej w Szwecji.

Dlatego bas do “And... Justice For All" nagrał nowy członek zespołu, Jason Newsted. Problem pojawił się po nagraniach, bowiem gitara została niemalże całkiem wyciszona w postprodukcji.

Producent Metalliki tłumaczy, dlaczego wyciszono jednego z muzyków

Flemming Rasmussen, producent trzech sukcesywnych płyt zespołu (“Ride The Lightning, “Master Of Puppets" i “...And Justice For All"), wytłumaczył, że Jason Newsted nie był tak istotny dla Metalliki, jak Burton. Wysuwa także teorię, że grupa był rozdrażniona zgodą basisty na wszelkie decyzje zespołu, ponieważ wcześniej był ich wielkim fanem.

"Jason nie był tak ważny dla zespołu, jak Cliff. Nie jest tajemnicą, że to Lars i James go wyciszyli. Największym problemem było to, że Jason był fanem Metalliki. To najbardziej drażniło pozostałych. (...) A on był tak wielkim fanem, że zgadzał się na wszystko. Myślę, że wyciszali bas, bo w trakcie miksowania płyty zdali sobie sprawę, jak bardzo im brakuje Cliffa, a poza tym mogli chcieć sprowokować Jasona: 'Dobra, jak mu wyciszymy bas to będzie musiał zareagować'. A on nie zareagował" - mówi Rasmussen w wywiadzie dla “Teraz Rocka".

Dodatkowo zdradza, że to nie miało nic wspólnego z umiejętnościami Jasona.

W rozmowie z zagranicznym Metal Hammerem Newsted przyznaje, że był wściekły, gdy dowiedział się o podjęciu tej decyzji:

"Zawsze tak nagrywali (...) Na oryginalnym wydaniu kasety 'No Life ‘Til Leather' jest napisane własnoręcznie przez Larsa 'wycisz bas'. Zmiksowali to prawidłowo, z basem i gitarą, ale Larsowi to się nie podobało, bo jakoś zagłuszało to jego bębny, kiedy więc wysłał demo do wytwórni, napisał 'wycisz bas zanim w ogóle tego posłuchasz'. Tak robił całe cholerne życie, dlaczego więc miałoby być inaczej na 'Justice'?"

W 2008 roku ustosunkował się do tego gitarzysta zespołu, Kirk Hammet. Stwierdził, że ton basu przeszkadzał w tym, co chciał James Hetfield uzyskać w brzmieniu gitar. Dlatego jedynym rozwiązaniem było niemal całkowite wyciszenie basu.

Płyta “...And Justice For All" osiągnęła szóste miejsce na liście "Billboardu". Wówczas Metallica wyruszyła na światowe tournee, podczas którego dawała spektakularne koncerty. Wielkim przebojem stała się kompozycja "One", dzięki której zespół otrzymał nagrodę Grammy.

Na krążku znajduje utwór zadedykowany Cliffowi Burtonowi “To Live Is To Die".