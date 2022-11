Metallica wypuści "72 Seasons" nakładem własnej wytwórni Blackened Recordings. Znajdzie się na nim 12 utworów, które łącznie trwają ponad 77 minut.

Produkcją materiału zajął się Greg Fidelman, który pracował z zespołem przy poprzednim albumie "Hardwired... to Self-Destruct" z 2016 r.

"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak James Hetfield (wokal, gitara) tłumaczy tytuł płyty.

Do sieci trafił teledysk do pierwszego singla "Lux Æterna".

Nowa Metallica brzmi jak utwór Kata? "Wiedzą, co to są dobre riffy"

Na Facebooku zespołu Kat pojawił się krótki film, który pokazuje podobieństwo nowej piosenki Jamesa Hetfielda i spółki do utworu Polaków, pt. "Satan’s Nights".

"Gratulujemy Metallice nowego utworu 'Lux Æterna'. Bardzo mocne uderzenie i znakomity song na otwarcie albumu. Trochę nam przypomina nasze 'Satan’s Nights' z albumu 'The Last Convoy', ale to z pewnością niezamierzony przypadek. W końcu Metallica wie, co to są dobre riffy - piszą muzycy, a post wywołał niemałe obruszenie w sieci.

"Takie nieco na siłę to porównanie, grzebiąc po różnych kapelach pewnie jeszcze ze 20 kawałków podobnych by się znalazło", "Faktycznie ku***, są też gitary. Nie idźcie tą drogą", "Czy wiecie, że właśnie połowa internetów ma z was polew?" - piszą fani zespołu w komentarzach.

Zespół Kat powstał na przełomie 1979 i 1980 roku w Katowicach. W 2005 roku z formacją pożegnali się zmarły w tym roku wokalista Roman Kostrzewski i perkusista Ireneusz Loth.

Obecnie oprócz lidera Piotra Luczyka, w zespole występują także Jakub "Qbek" Weigel (śpiew), Adam "Harris" Jasiński (gitara basowa) i Mariusz Prętkiewicz (perkusja). Wspomniany album "The Last Convoy" z 2020 roku, to ostatnie dzieło kapeli.

Kat z albumem "The Last Convoy"

Metallica na dwóch koncertach w Polce. Gdzie i kiedy zagra?

W ramach światowej trasy legenda thrash metalu zagra 5 i 7 lipca 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Każdy z koncertów będzie zawierał inne tracklisty oraz inne supporty. Podczas pierwszego koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH. Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Dwudniowe bilety będą dostępne w sprzedaży od 2 grudnia i będą zawierały opcję zamówienia winylu i/lub CD "72 Seasons" w przedsprzedaży. Bilety jednodniowe będą dostępne od 20 stycznia 2023 r.

