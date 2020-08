Kat z albumem "The Last Convoy"

Pod koniec września światło dzienne ujrzy nowy materiał grupy Kat.

Zespół Kat przygotował nową płytę "The Last Convoy" /materiały prasowe

Na "The Last Convoy", wśród nowych wersji kilku dawnych utworów Kata, znajdziemy także trzy przeróbki hardrockowych klasyków: "Highway Star" Deep Purple, "Blackout" Scorpions i "You Shook Me All Night Long" AC/DC.

Reklama

Nie zabrakło też gości, a są nimi amerykański wokalista Tim "Ripper" Owens (eks-Judas Priest i Iced Eaeth; w utworze "Flying Fire 2020"), Henry Back (były frontman Kata w kompozycji "Mind Cannibals"), Maciej Lipina (wokal w akustycznej wersji "Dark Hole - The Habitat Of Gods") oraz Paweł Steczek (na klawiszach w "Dark Hole - The Habitat Of Gods").

Nowy materiał zespołu Piotra Luczyka trafi na rynek 25 września nakładem niemieckiej Pure Steel Records.

Z nową odsłoną "Satan's Nights" ("Noce Szatana") Kata możecie się zapoznać poniżej:

Wideo KAT - Satan's Nights / Noce Szatana / The Last Convoy album (Official Music Video)

Na płycie "The Last Convoy" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich lista:

1. "Satan's Nights"

2. "The Last Convoy"

3. "Mind Cannibals"

4. "Highway Star" (przeróbka Deep Purple)

5. "Dark Hole - The Habitat Of Gods" (wersja akustyczna)

6. "Flying Fire 2020" (z płyty “Without Looking Back")

7. "Blackout" (przeróbka Scorpions)

8. "You Shook Me All Night Long" (przeróbka AC/DC)

9. "Hidden Track".