Metallica wypuści "72 Seasons" nakładem własnej wytwórni Blackened Recordings. Znajdzie się na nim 12 utworów, które łącznie trwają ponad 77 minut.

Produkcją materiału zajął się Greg Fidelman, który pracował z zespołem przy poprzednim albumie "Hardwired... to Self-Destruct" z 2016 r.

"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak James Hetfield (wokal, gitara) tłumaczy tytuł płyty.

Do sieci trafił teledysk do pierwszego singla "Lux Æterna".

Lux Æterna

Metallica na dwóch koncertach w Polce. Gdzie i kiedy zagra?

W ramach światowej trasy legenda thrash metalu zagra 5 i 7 lipca sierpnia 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Każdy z koncertów będzie zawierał inne tracklisty oraz inne supporty. Podczas pierwszego koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH. Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Dwudniowe bilety będą dostępne w sprzedaży od 2 grudnia i będą zawierały opcję zamówienia winylu i/lub CD "72 Seasons" w przedsprzedaży. Bilety jednodniowe będą dostępne od 20 stycznia 2023 r.

Metallica i nowa płyta "72 Seasons" (tracklista):

1. "72 Seasons"

2. "Shadows Follow"

3. "Screaming Suicide"

4. "Sleepwalk My Life Away"

5. "You Must Burn!"

6. "Lux Æterna"

7. "Crown of Barbed Wire"

8. "Chasing Light"

9. "If Darkness Had a Son"

10. "Too Far Gone?"

11. "Room of Mirrors"

12. "Inamorata".