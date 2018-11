Mel B przebrana za Victorię Beckham. Nici z powrotu Spice Girls?

Na imprezę halloweenową u Heidi Klum Mel B przebrała się za swoją koleżankę z grupy Spice Girls - Victorię Beckham. Część internautów wysnuła wniosek, że to szpilka wbita w żonę Davida Beckhama, która jest najmniej chętna na powrót na scenę pod szyldem Spice Girls.

Spice Girls w 2007 r. - od lewej: Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton i Mel B /Getty Images

Artykuł Ryczące czterdziestki, czyli Spice Girls kiedyś i dziś

O powrocie najsłynniejszego girlsbandu lat 90. plotkowano od dłuższego czasu. Na początku lutego doszło do sekretnego spotkania wszystkich pięciu wokalistek w Londynie.

Reklama

Melanie Brown, Victoria Beckham (przed ślubem z Davidem Beckhamem w 1999 r. w zespole występowała pod panieńskim nazwiskiem Adams), Melanie Chisholm, Geri Horner (znana wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Halliwell) i Emma Bunton spotkały się razem po raz pierwszy od 2012 r.

To wtedy cała piątka wystąpiła po raz ostatni - na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie zaśpiewały wówczas przeboje "Wannabe" i "Spice Up Your Life".

Wideo Wielki powrót Spice Girls. Wokalistki podpisały rentowny kontrakt (Associated Press/x-news)

Spotkanie w domu Geri Horner w stolicy Wielkiej Brytanii zaaranżował Simon Fuller, były menedżer Spice Girls, pomysłodawca formatu "Idol" i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w show-biznesie.

Wówczas nieoficjalnie informowano, że powrót Spice Girls ma polegać m.in. na telewizyjnych projektach w Chinach, talent show w telewizji i różnych przedsięwzięciach biznesowych. Wstępny entuzjazm fanów zdążyła już zgasić Victoria Beckham, która nazwała wizytę u Geri "spotkaniem biznesowym". Wiadomo, że to właśnie żona Davida Beckhama jest najmniej zainteresowana powrotem na scenę.

Na imprezę halloweenową do swojej koleżanki z jury "America's Got Talent" Heidi Klum Mel B przebrała się w czarną kreację Victorii, zakładając na twarz maskę z wizerunkiem Posh Spice. Uwagę fanów przykuł napis na toporze, który trzyma w ręce - "Nie, nie wybieram się na trasę". Z kolei jej obecny partner, fryzjer Gary Madatyan przypomina Davida Beckhama - ubrany w koszulkę z czasów gry w Realu Madryt trzyma napis "Proszę, proszę, proszę zrób to dla fanów Spice Girls".



W komentarzach fani ostro potraktowali Mel B, zarzucając jej, że po takim zachowaniu koleżanki Victoria Beckham "na pewno" nie zgodzi się na wspólne występy.



Według nieoficjalnych informacji, 10 listopada w telewizyjnym programie The Jonathan Ross Show mają się pojawić Mel B, Geri Horner, Emma Bunton i Mel C.

Spice Girls na zakończenie Olimpiady w Londynie 1 15 O Spicetkach znów będzie głośno pod koniec roku, kiedy to pojawi się "Viva Forever: The Musical" oparty na historii najsłynniejszego girlsbandu Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images/Flash Press Media 15

40. urodziny Victorii Beckham 1 10 Victoria miała w Spice Girls przydomek Posh Spice, uchodziła za tą wytworną i elegancką (fot. Brenda Chase) Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 10

Clip Spice Girls Wannabe

W latach 90. trzy studyjne płyty Spice Girls rozeszły się w ponad 85-mln nakładzie. Debiutancki album "Spice" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spicetek zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Spice Girls If You Wanna Have Some Fun

Clip Spice Girls 2 Become 1