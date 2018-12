Megadeth: Specjalne reedycje płyt "The World Needs A Hero" i "The System Has Failed"

15 stycznia 2019 r. do sprzedaży trafią wznowienia albumów "The World Needs A Hero" i "The System Has Failed" grupy Megadeth, legendy thrash metalu.

Dave Mustaine (Megadeth) w akcji

Dowodzony przez Dave'a Mustaine'a zespół Megadeth powstał w 1983 roku i przez 35 lat swojej kariery zyskał status jednej z ikon metalu. Ich płyty sprzedały się w ilości 38 milionów egzemplarzy na całym świecie.



Megadeth jest jednym z niewielu zespołów niezależnej sceny metalowej lat 80., która osiągnęła znaczny sukces komercyjny. Razem z Metallicą i Slayerem, są wymieniani jako twórcy thrash metalu. Nagrali piętnaście płyt studyjnych, wydali pięć albumów na żywo i sześć kompilacji. Koncertują po całym świecie od ponad trzech dekad.

"The World Needs A Hero" to dziewiąty album studyjny z maja 2001 roku. Materiał był porównywany z klasycznymi albumami grupy "Rust In Peace" i "Countdown To Extinction". Remasteringiem zajął się Ted Jensen (współpracował z m.in. Guns N' Roses, Mastodon, Machine Head i Trivium). Nowa wersja zawiera utwór dodatkowy nagrany na żywo "Coming Home" (wersja CD i digital).

Płyta pierwszy raz od 18 lat ukaże się na winylu, z kolei na CD nie była produkowana od pięciu lat.

Z kolei "The System Has Failed" (2004) muzycznie, był kontynuacją artystycznej linii poprzedzającej ją płyty "The World Needs A Hero", brzmiąc jeszcze bardziej thrashowo niż poprzednia. Nowa wersja zawiera utwory dodatkowe nagrane na żywo: "Time/Use The Man" i "Conjuring" (wersja CD i digital).

Płyta pierwszy raz od 15 lat ukaże się na winylu, a CD nie był produkowany od pięciu lat.

